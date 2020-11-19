نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نصح أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب المصري الأوليمبي محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك بالرحيل على سبيل الإعارة.

وقال عبد الكريم في تصريحات إذاعية عبر أثير أون سبورت: " الزمالك يمتلك ثلاثة حراس مرمى كبار لذلك أرغب في رحيل محمد صبحي الحارس الشاب من أجل إكتساب المزيد من الخبرات".

وواصل:" القرار في يد إدارة نادي الزمالك وأعلم أن محمد صبحي يمتلك عدد من العروض المحلية في مسابقة الدوري للحصول على خدماته خاصةً أن المشاركة الأساسية تضمن له التجهيز لأولمبياد طوكيو".