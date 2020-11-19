بدر بانون يظهر في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - حضر الدولي المغربي بدر بانون لاعب النادي الأهلي الجديد إلى مقر النادي الأحمر اليوم الخميس، وذلك قبل بداية مشواره مع الفريق الأحمر بعد التعاقد معه رسميا لمدة 4 مواسم قادما من الرجاء المغربي.

وكان في استقبال المدافع المغربي أمير توفيق مدير التعاقدات وسيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأحمر حيث حرصا على الترحيب بالوافد الجديد للقلعة الحمرار.

واصطحب أمير توفيق وعبد الحفيظ وبانون إلى جولة داخل النادي الأهلي وقام اللاعب بالتقاط بعض الصور في ملعب مختار التتش.

كما حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الترحيب بزميلهم الجديد في غرفة خلع الملابس وتمنوا له التوفيق في رحلته الجديدة.

وكان بانون قد وصل القاهرة أمس الأربعاء لبدء مشواره مع النادي الأهلي بعدما انضم إليه رسميا قادما من الرجاء المغربي لمدة 4 مواسم.