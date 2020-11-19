نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسمنت أسيوط يجدد تعاقد حارسه موسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني في تجديد تعاقده مع حارس مرمي الفريق، حسام عبد العليم صاحب ال30عام لمدة موسمين قادمين.



ويستعد الفريق لمواجهة شبان قنا خارج ملعبه في الجولة الأولى لمسابقة القسم الثاني في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.



يقود الفريق الأسيوطي جهاز فني مكون من عبدالكريم فرغلي مدير كرة، وهيسم صالح مدير فني، يعاونه كل من، نبيل خلف مدرب عام، ومصطفى عبدالظاهر مدرب مساعد، وأحمدفتحي مدرب حراس مرمي، محمود سيد مخطط أحمال، ومحمد إسماعيل أخصائي علاج طبيعي، وأحمدعبدالظاهر أخصائي تاهيل، ومحمود لطفي مدير إداري، وعماد شعبان إداري.