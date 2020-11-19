نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا: لا تسألوني عن أوزيل مجددا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي أنه يشعر بالألم بسبب موقف مسعود أوزيل لاعب النادي اللندني لكنه يرفض التعرض لأسئلة عن اللاعب الألماني بعد كل هزيمة.

ويرتبط أوزيل البالغ من العمر 32 عاماً بعقد يمتد مع أرسنال حتى شهر يونيو من العام القادم 2021 في الوقت الذي ذكرت فيه المصادر الصحفية أنه ينال 350 ألف جنية إسترليني أسبوعياً لكنه لم يشارك وتم إستبعاده من قائمة الفريق.

وفي مقابلة صحفية مع شبكة بي إن سبورتس أكد أرتيتا أنه يشعر بالألم لأنه لا يحب وجود أي لاعب في تشكيلته لا يمتلك فرصة اللعب أو التنافس لذلك أطلب من الجميع التوقف عن سؤالي حول أوزيل.