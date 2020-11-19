نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل يحسم ودية البنك الأهلي وأهلي بن غازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، أمام فريق أهلي بن غازي، بنتيجة 0/0 اليوم بملعب الشرطة.

خاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى "حاتم مصطفي ومحمد كوفي، وأمير مدحت، وعاصم صلاح، وأحمد ياسين، ومحمد بسيوني، ومحمد فخري، وايمانويل اچيبتور، وبيتر چوناس، وفادي فريد، ومحمود قاعود.

وخاض البنك مؤخراً ستة مباريات ودية فاز خلالهم على المعادي، 1/0 و3/1 وتعادل أمام بورتو، 2/2 ، ثم تعادل أمام النجوم 1/1 ،وفاز على مصر للتأمين 3/1، وتعادل أمام الداخليه 1/1 .

ويسعى الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية، لتعزيز صفوف الفريق وتلبيه احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني للفريق استعداداً للموسم المقبل بالدوري الممتاز.