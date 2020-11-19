غوارديولا يمدّد عقده مع مانشستر سيتي

جدّد المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2023، بحسب ما أعلن النادي الإنجليزي الخميس.
وقال سيتي في بيان إنه "منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قام بيب بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد فريقه إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجلاً خلال هذه الفترة أرقاماً قياسية عدة".
وكان عقد غوارديولا الذي استلم تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ينتهي في جوان 2021.
وكالات
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