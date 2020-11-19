مسحة طبية للاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة كأس مصر

أجري الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران المقرر له ‏استعدادًا لمواجهة أبوقير في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، التي تقام بعد غد السبت.

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات ‏طبية قبل المباريات الرسمية.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد طالب اللاعبين بالالتزام بكل التعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. ‏

وينتظم اليوم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في مران الفريق بعد عودتهم صباح أمس مع بعثة المنتخب ‏الوطني من توجو، وإجرائهم مسحة طبية بعد العودة، التي أكدت سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي.‏

ويخضع الدوليون لبرنامج استشفائي خاص للتخلص من الإجهاد العضلي بعد عودتهم إلى ‏التدريبات عقب انتهاء المهمة الوطنية، لبدء التحضير للمرحلة المقبلة وتجهيزهم للتحديات المحلية ‏والإفريقية، التي تبدأ بمواجهة أبوقير بعد غد في كأس مصر، ثم لقاء الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري ‏في نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم استعدادًا لمباراة أبوقير، ويخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني لمسحة طبية قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي ‏الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا المستجد.‏

وأكد خالد محمود، طبيب الفريق إنه اطمأن على المسحات الطبية الخاصة باللاعبين الدوليين، بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الذي تخللته مباراتا توجو مؤخرا.

وقال محمود إن المسحة الطبية للاعبي الأهلي جاءت سلبية، وذلك وفقًا لنتائج المسحات التي أجراها اللاعبون بعد مباراة توجو.