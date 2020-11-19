ثلاثي الأهلي العائد من الإعارة ينتظم غدًا في المران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ثلاثي الفريق العائد من فترة الإعارة، ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، سوف ينتظمون في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الجمعة.

وأشار مدير الكرة إلى أنه اجتمع بالثلاثي العائد من فترة الإعارة قبل انطلاق مران الأهلي مساء اليوم؛ بالإضافة إلى اجتماع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق معهم.

وقال مدير الكرة إن الجهاز الفني حدد برنامجًا تدريبيًّا للثلاثي قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وينتظم الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق ، في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده. وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢. وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر. وخضع فريق الأهلي لاختبار «رابيد تيست» قبل انطلاق المران، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص باتحاد الكرة، الذي يلزم جميع الفرق بإجراء مسحات طبية أو تحليل «رابيد تيست» قبل المباريات الرسمية للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.