نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية مسحة "تريزيجيه" بعد عودته إلى إنجلترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي سلبية مسحة الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط الفريق بعد عودته لإنجلترا في الساعات الماضية.

وكان تريزيجيه قد عاد لإنجلترا على متن طائرة خاصة عقب مشاركته مع المنتخب المصري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

واظهرت نتائج التحليل الخاصة بفيروس كورونا سلامة اللاعب عقب وصوله لإنجلترا ليؤكد على جاهزيته للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة مطلع الاسبوع المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت بعثة المنتخب المصري قد عادت من توجو في الساعات الماضية وجاءت جميع النتائج سلبية عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إصابة محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومحمد النني نجم فريق آرسنال بفيروس كورونا بعد إيجابية المسحة.

ونجح المنتخب المصري في الفوز بالجولة الثالثة على منتخب توجو بهدف نظيف في القاهرة، وكرر انتصاره في توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.