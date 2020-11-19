نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية لبدر بانون في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - خضع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-١٩ قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.
وكان بانون قد وصل النادي الأهلي اليوم لبدء مهمته مع النادي الأحمر بعد انضمامه رسميا لمدة ٤ مواسم قادمًا من الرجاء المغربي.
وحرص أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على اصطحاب اللاعب الجديد إلى جولة داخل النادي الأحمر وقام بالتقاط عددًا من الصور داخل ملعب التتش.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.