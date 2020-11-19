نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية لبدر بانون في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع الدولي المغربي بدر بانون لاعب الأهلي الجديد إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا كوفيد-١٩ قبل انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الخميس.

وكان بانون قد وصل النادي الأهلي اليوم لبدء مهمته مع النادي الأحمر بعد انضمامه رسميا لمدة ٤ مواسم قادمًا من الرجاء المغربي.

وحرص أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر على اصطحاب اللاعب الجديد إلى جولة داخل النادي الأحمر وقام بالتقاط عددًا من الصور داخل ملعب التتش.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.