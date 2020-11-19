نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يتعاقد مع جوكر فاركو لموسمين بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي منتخب السويس لخوض منافسات دوري القسم الثاني، تحت قيادة المدير الفني أشرف خضر، بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الحالية، قبل إنطلاق الموسم الجديد 2020-2021.

وتعاقد مسؤولو الفريق السويسي مع اللاعب أحمد حسين جناح مهاجم نادي فاركو لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر، عقب إنتهاء تعاقدة مع النادي السكندري.

وسبق للاعب أحمد حسين الإنضمام لأندية الانتاج الحربي والزرقا والشمس وفاركو، قبل الإنضمام لمنتخب السويس.

وكان حسين قد قام بالتوقيع مؤخرا لنادي Z قبل فسخ تعاقدة بالتراضي.