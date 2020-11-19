نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السويس يضم لاعب اف سي مصر لموسمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسئولو نادى منتخب السويس في التعاقد مع مصطفي كالوشا لاعب نادى اف سي مصر السابق لمدة موسمين لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة التانية من دورى القسم التانى.

وجاء التعاقد مع كالوش بناء علي طلب أشرف خضر المدير الفنى للفريق، الذى يسعى لتوليف مجموعه من اللاعبين اصحاب الخبرات والمهارات من أجل تحقيق حلم جماهير السويس والصعود للدورى الممتاز.

ويذكر ان منتخب السويس اقام معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية مدة 5 ايام خاض خللهم مباراتين الاولي الفوز علي كهرباء الإسماعيلية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، ثم التعادل امام فريق العبور سلبي بدون أهداف.