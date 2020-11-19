صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ظهر الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مقر النادي الأحمر بالجزيرة.
وجاء ظهور الثلاثي في مقر النادي الأهلي بعدما تم إبلاغهم من قبل مسؤولو النادي الأحمر بعودتهم إلى الفريق عقب نهاية إعارتهم.
ولعب صلاح محسن معارًا في يناير الماضي في نادي سموحة، فيما لعب ناصر ماهر لموسم كامل لنادي سموحة، أما أكرم توفيق فقضى الموسم المنقضي معارًا لنادي الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة يوم السبت المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.