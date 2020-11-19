نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نابولي يقترب من إنتر ميلان في الصيف المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي حجز أول صفقاته التي سيبرمها في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هذا اللاعب هو الصربي نيكولا ماكسيموفيتش نجم دفاع نابولي.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سيتعاقد مع النجم تلصربي بشكل مجاني، حيث أن عقده الحالي مع نابولي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ماكسيموفيتش البالغ من العمر 28 عامًا يعتبر لاعب إحتياطي في نابولي ولا يشارك إلا في مرات قليلة.