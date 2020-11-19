نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يُجري «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة أبو قير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، قد طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏