نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثبت المسحة التي أجراها لاعب الأهلي إصابته بفيروس كورنا حيث من المقرر أن يتم عزله وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يخضع كهربا إلى مسحة طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل التأكد من إصابته بفيروس كورونا بشكل نهائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق أبوقير للأسمدة، والمحدد لها الخامسة مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.