المنصورة يتعادل وديا أمام بيونيرز

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنصورة مع نظيره بيونيرز أحد أندية القسم الثالث بالدقهلية، سلبيا، في لقاء ودي جمع بين الفريقين مساء اليوم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

واشرك المدير الفني للمنصورة ياسر عبدالواحد العديد من اللاعبين من أجل الوقوف على مدى جاهزيتهم لبداية الموسم الجديد حيث يفتتح مبارياته يوم الأربعاء المقبل بلقاء بيلا على ستاد المنصورة الرياضي.

المباراة شهدت لفتة طيبة من لاعبي ومسئولي بيونيرز بعدما رفع اللاعبون قبل بداية اللقاء لافتة لتأبين الراحل هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد الرياضى والذي وافته المنية أمس الأربعاء.