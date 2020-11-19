نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي وزة "سعيد بوجودي بالمقاصة واتمنى صعود بنى سويف للممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل بصفة رسمية علي محمد علي "وزة" لاعب وسط بنى سويف لصفوف مصر المقاصة وذلك عقب قيام مسوؤلي المقاصة بدفع الشرط الجزائي وقيمته 150 الف جنيه لحساب الفريق السويفي.

علي وزة يبلغ من العمر 25 عام ولعب بصفوف أندية الألومنيوم، الأهلي، الجونة، وبنى سويف ويجيد المشاركة بمركز وسط الملعب.

وظهر اللاعب بمستوى مميز خلال مشاركته بصفوف بني سويف على مدار موسم ونصف .

وقال علي وزة، لاعب المقاصة الجديد ل ' الفجر الرياضى: "الحمد الله على إتمام الإنتقال لصفوف مصر المقاصة والمشاركة بصفوف الفريق بالدورى الممتاز واتمنى إظهار كافة قدراتي مع الفريق صاحب التاريخ بالدورى الممتاز خلال السنوات الماضية".

وأضاف "إنتقالي لصفوف المقاصة جاء عقب متابعة الجهاز الفني للفريق الفيومي لي بمباريات القسم الثاني لأكثر من مباراة وبعدها تم التواصل معي ورحبت بالتأكيد الإنتقال للفريق".

واختتم تصريحاته قائلا: "أوجه شكري لنادى بني سويف من إدارة وجميع الأجهزة الفنية التي تعاملت معها داخل النادى واللاعبين، يعلم الله خلال عام ونصف داخل النادي لم ابخل بنقطة عرق واحدة من أجل تحقيق حلم محافظة كاملة وجمهور محترم ولكن إرادة الله فوق كل شئ، واتمنى لهم التوفيق فى الفترة القادمة وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز".