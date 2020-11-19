دعواتكم.. أول تعليق مؤثر من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .
وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.
ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.
كشف مصدر بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.
وقال المصدر إن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.
واضاف أن اللاعب خضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي وهناك تحذير كامل له للإلتزام التام بهدف عودته للملاعب والتدريبات في غضون خمسة أيام علي اقصي تقدير.
وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت.
وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.
وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
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