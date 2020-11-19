إجراء مسحة كورونا جديدة لـ كهربا السبت

كشفت مصادر خاصة أن محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سوف يخضع لمسحة طبية جديدة بعد غد السبت .

وأعلن الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .

وقال الأهلي :"جاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.".

وأضاف: " يجري اللاعب مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية".

وأوضح ان اللاعب أجري رابيد تيست أثبتت وجود بعض الأجسام المضادة وخضع للبروتوكول الطبي وسوف يجري مسحة جديدة السبت.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.