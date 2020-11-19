رسميا.. الأهلي يعلن إصابة محمود كهربا بفيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.