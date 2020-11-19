أيمن أشرف يشارك في مران الأهلي

شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.
وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.
أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.
وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.
وكان المنتخب الوطني وحقق فوزا مهما خارج الديار بنتيجة 3-1 أمام توجو فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون، ليلتقط الفراعنة الأنفاس عقب فترة عصيبة واجهت الفريق تمثلت فى غياب عدد من العناصر المهمة على رأسهم محمد صلاح والننى بعد إصابتهما بفيروس كورونا، وإيقاف عمرو السولية وإصابة محمد هانى.
بهذه النتيجة رفع المنتخب رصيده للنقطة الثامنة في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات وجزر القمر في المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط ويتفوق الفراعنة بفارق الأهداف، وكينيا ثالث بنقطتين وتوجو في قاع المجموعة، ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة من المباراتين المقبلتين للتأهل رسميًا لبطولة الأمم الأفريقية.
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