كهربا يتصدر تويتر بعد إصابته بـ كورونا.. والجماهير: ألف سلامة يا فولت

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت أبرز التعليقات: "‏لا حول ولا قوة الا بالله كهربا فيرس كورونا ...احنا ليه منعملش معسكر مغلق ليوم المباراة احنا مش ناقصين صدمات يارب احمي النادي الاهلي ولاعيبته ووفقهم" و "‏معسكر مغلق يبتدي من بكره ، ونقفل على اللاعبين، وإللي ميلتزمش يتعاقب أشد العقوبات، الطبطبة في موضوع كورونا هتضيع الباقي، نقفل ونهدأ.. و سلامات كهربا".

وقال أخرون: " لكورونا تحاصر الجميع من جديد كهربا ايجابي كورونا..الف سلامة يا فولت هتقوم بالسلامة بإذن الله..هو مش الناس واللاعيبة تاخد بالها شوية بقى ولا ايه الكلام، الوضع شكله هيبقى أصعب من المرة الأولى اللهم ارفع عنا البلاء والوباء " و ‏الف سلامه يا ‎#كهربا وترجعلنا بسرعه يا رب و ربنا يبعد عنا ‎#الكورونا".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا .

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

وكشف مصدر بالأهلي أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.

وقال المصدر إن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

واضاف أن اللاعب خضع للعزل المنزلي وبروتوكول طبي وهناك تحذير كامل له للإلتزام التام بهدف عودته للملاعب والتدريبات في غضون خمسة أيام علي اقصي تقدير.

وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر أقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع الإجراءات الاحترازية.