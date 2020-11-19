عقب ضم نجم الأهلي السابق.. المقاولون يختتم معسكره استعدادا لبطل جيبوتي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب معسكره المغلق بمدينة الإسماعيلية، عصر غد الجمعة، على أن يعود الفريق إلى القاهرة لاستكمال تدريباته الجماعية على ملعبه بالجبل الأخضر ، وذلك استعدادًا لمواجهات كأس الكونفيدرالية الإفريقية وبداية الدوري الممتاز.

ويستعد المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس لمواجهة نظيره أرتا سولار، بطل جيبوتي، يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدور الـ64 من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أعلن عن ضم أحمد شكرى لاعب الأهلى السابق وإنبى الحالى، وذلك فى إطار خطة ذئاب الجبل لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد. وكان المقاولون قد ضم 4 صفقات سابقة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.

وعاد ذئاب الجبل إلى البطولات الإفريقية، بعد غياب 15 عامًا، بعد أن حجز الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز للموسم المنصرم، برصيد 52 نقطة.

وجمع الجهاز الفني لذئاب الجبل، العديد من الفيديوهات، لفريق أرتا سولار، للتحضير بقوة للمباراة، والوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجيبوتي. ودخل المقاولون العرب في معسكر مغلق لمدة أسبوع، منذ يوم الجمعة الماضية، للمنافسة بقوة على المربع الذهبي بالدوري، بالإضافة لمشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، في النسخة المقبلة. ومن المقرر أن تكون المباراة المقاولون وأرنا سولار ، يوم 28 نوفمبر الجاري، بجيبوتي، على أن تكون مباراة العودة بمصر، على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون، في أيام، 4-5-6 من شهر ديسمبر المقبل.