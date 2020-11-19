إصابة مجدي أفشة في مران الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تعرض محمد مجدي افشه لاعب الوسط لكدمة في المران خرج على أثرها من ملعب التتش.

وكشف الجهاز البطي أن افشه سيشارك في تدريبات الفريق عقب مواجهة أبوقير للأسمدة في دور الـ 8 بكأس مصر.

وشارك محمد شريف، لاعب الفريق في مران اليوم للمرة الأولى بعد انتهاء إعارته إلى نادي إنبي.

كما شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.

أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في المران الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير التي تقام يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وكان أيمن أشرف قد غادر مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، التي أقيمت مؤخرًا في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون بعد تعرضه لإصابة.

وانتظم أشرف في المران الجماعي، الذي اشتمل على تدريبات الكرة، والتركيز على الجوانب الفنية والخططية.