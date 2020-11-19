زرع الثقة مطلوب .. نجم الزمالك يوجه نصيحة لجهاز منتخب مصر

وجه عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق نصيحة إلى حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، مشيرا إلى أن التجمعات كانت نادرة للغاية للاعبي الفراعنة الكبار.
قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أداء لاعبى منتخب مصر في المباراة الأخيرة أكثر من رائع ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثر فى المباريات الأولي نظرا لغياب التجانس والتجمعات كانت نادره جدا.
أضاف: مع الوقت أداء لاعبي منتخب مصر الأول والإنسجام سوف يكون أفضل مشيرا إلى أن عناصر الفراعنة الكبار تتميز بالروح القتالية العالية.
ووجه عبداللطيف الدومانى نصائح إلى حسام البدري مدرب الفراعنة الكبار وقال : لابد من المحافظة علي إنجازات مصر ولابد من زرع الثقة فى نفوس لاعبى المنتخب الأول لكون مصر أفضل منتخب إفريقي.
وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري وقال مصدر مطلع إنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.
أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.
كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.
وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.
وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم.
وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري وقال مصدر مطلع إنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.
أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.
كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.
ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.
وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.
وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم.
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امير السيد
محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام