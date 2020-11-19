نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفراد.. ياسر عبدالواحد يتقدم بإستقالته من قيادة المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم ياسر عبدالواحد، المدير الفني للفريق الأول بنادي المنصورة بإستقالته شفهيا عن قيادة الفريق وابلغ اللواء عبدالرؤوف أبو شعيشع، وليد خطاب دون إبداء أسباب لذلك.

وتعادل المنصورة وديا اليوم على ملعبه أمام ضيفه بيونيرز أحد فرق القسم الثالث سلبيا في تجربة أثارت الكثير من الشكوك حول مستقبل الفريق وتحديدا خلال المواجهات الرسمية المقبلة بالقسم الثانى.

ويذكر أن ياسر عبدالواحد تولى القيادة الفنية للمنصورة من الموسم الماضي ضمن منافسات مجموعة بحري بالقسم الثاني.

ويستعد المنصورة لبداية الموسم الجديد حيث من المقرر أن يفتتح مبارياته بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى حينما يستضيف بيلا على ستاد المنصورة الأربعاء المقبل.