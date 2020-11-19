عصام الحضري يفتتح أكاديمية لحراسة المرمى

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أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات قليلة من إعلانه اعتزال كرة القدم، قرر الحارس الأسطوري عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، إطلاق أكاديمية لحراسة المرمى بالتعاون مع "ثري دبليو"، ومن المنتظر أن يبدأ الحارس الدولي استقبال الراغبين في الاشتراك بالأكاديمية بداية من أول ديسمبر القادم.

وأعلن الحضري أنه سيقوم بنفسه بالإشراف على تدريب الحراس، وأعد أحدث الطرق العالمية لاكتشاف مواهب كبيرة في مركز حراسة المرمى في مصر.

وقال الحارس صاحب الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم المصرية، إنه يرغب في خلال أقل من خمسة أعوام في تقديم أكثر من حضري جديد للكرة المصرية.

من جانبه أعرب الأستاذ وليد السعيد رئيس ثري دبليو عن سعادته بالتعاون مع الحضري في تلك الشراكة التي ستقدم الكثير للكرة المصرية في المستقبل.