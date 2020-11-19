نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور: لا يوجد أي مخالفة في نادي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على احترامه لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والذي وصفه بأنه إنسان نظيف اليد.

وقال رئيس النادي في تصريحاته اليوم على هامش اجتماعه مع أصحاب الجروبات الزملكاوية أن الجميع عليه احترام الدستور والقانون وعلى وزير الرياضة أن ينفذ ذلك، والدستور ينص على تنفيذ الحكومة للقوانين على مرتضى أو غيره.

وتابع : "أقول للإعلاميين أن يظهروا أي مخالفة واضحة على مجلس إدارة نادي الزمالك لكنهم لن يجدوا".

وأضاف : "القانون ينص على قيام الوزير بإبطال أي قرار لمجلس إدارة أي نادي في حالة كان القرار خطأ، وأنا أطالب الوزير لو عندنا في نادي الزمالك أي قرار خطأ عليك إبطال قرارنا".

وتابع : "كان هناك جلسة بين رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس النادي الأهلي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والجلسة كانت بالصور، بعدها بيوم واحد تم إعلان عزل رئيس نادي الزمالك، هل هكذا تتم إدارة الأمور!" .

وأختتم: "لماذا يروج بعض الإعلاميين بوجود مخالفات في نادي الزمالك، لا يوجد أي مخالفة في نادي الزمالك، نحن ناس شرفاء، وعليكم الرجوع لتصريحات المستشار تركي آل الشيخ عندما قال بأن مرتضى رفض الحصول على أي أموال وتحويلها إلى حساب النادي".