نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرتضى منصور يوجه رسالة مهمة لوزير الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنه لابد من احترام الجمعيات العمومية للأندية ، مشيرا إلى أن القانون حدد اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية، وأن هذا القانون لا توجد فيه اي مادة تنص على عزل رئيس أي ناد، مطالبا إياه بإبطال أي قرار خطأ لأي مؤسسة في مصر.

أضاف منصور خلال اجتماع الجروبات البيضاء والمؤتمر الصحفي المنعقد في النادي حاليا أنه لا يوجد نص واحد في القانون يقول ان اللجنة الأوليمبية يحق لها عزل رئيس ناد، ولا بد من إبطال وزير الرياضة هذه المسألة من أجل العمل في مناخ صحيح، موضحا أنه لو أن مرتضى منصور او مجلسه قرر قرارا خارج القانون فعليك أيضا إبطاله فورا.

أشار رئيس الزمالك إلى أن فريق الكرة الأول بالنادي في خطر، كاشفا عن أن اللاعبين يريدون الرحيل عن النادي بسبب المناخ السيئ الذي يهددهم، مشددا على أن هناك من يسعون إلى هدم نادي الزمالك.

وتابع مرتضى منصور بأنه لو كان قرار عزل رئيس نادي الزمالك صحيحا فيجب تنفيذه، ولو كان غير صحيح فلابد من إبطاله فوراً، مشيرا إلى أن القانون والدستور واللائحة الخاصة باللجنة الأوليمبية لا تنص على عزل رئيس أي ناد.

وأكمل منصور: "نادي الزمالك لديه 50 مليون مشجع يحبون بلدهم ويحافظون على استقراره، والزمالك لديه بطولة مهمة جدا لا بد من التضامن من أجلها".