برنامج تليفزيوني ورحلة بيروت.. كيف أصيب كهربا بـ كورونا ؟

كشفت مصادر خاصة أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي بسبب قيام محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتصوير برنامج تليفزيوني في بيروت وهو ما قد يكون السبب في إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر ان كهربا حصل علي إذن من الجهاز الفني بالغياب لمدة 48 ساعة وسافر الي بيروت لتصوير برنامج تليفزيوني.

وأضافت المصادر ان كهربا لم يشعر بأي أعراض ولكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا، ومن المقرر أن يتم حسم موقفه الأربعاء المقبل في المسحة الطبية الرسمية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وذكرت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي إذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجايبة .

وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.

وتابعت أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال عبدالحفيظ إن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق ينتظم في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وخاض منتخب أنجولا مواجهتي الكونغو الديمقراطية، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون ٢٠٢٢.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي «رابيد تيست» اليوم الخميس، قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها بعد غد السبت‏.‏

وخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني لاختبار رابيد تيست وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء المسحات ‏الطبية قبل المباريات الرسمية بسبب جائحة كورونا.‏

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، طالب اللاعبين بالالتزام بالتعليمات الطبية ‏والإجراءات الوقائية مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.‏

وطالب مدير الكرة اللاعبين بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات واستخدام المعقمات، ‏واتباع كافة الإجراءات الاحترازية. ‏