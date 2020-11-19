شطة يعلق على أداء رمضان صبحي وغياب كهربا واستبعاد الجوكر فى المنتخب

علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير الأكاديميات فى النادى الأهلي على أداء منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون 2021.

قال شطة فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": أداء منتخب مصر الوطنى فى مدينة لومى أمام توجو كان أعلى من اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين فى القاهرة ونحن لا ننتقد حسام البدرى ومن حق الجميع أن يسأل لماذا لم يدفع بلاعب معين ولم يتم اختياره والوحيد الذى يستطيع أن يبرر تلك الاختيارات هو البدرى نفسه.

أضاف: غياب كهربا كان قرارا فنيا لأن اللاعب لم يعط أى شيء يدل على أنه استعاد مكانه ومستواه وينصب تركيزه على المشاكل وهذا يقلل من أدائه واستبعاده من قبل البدرى يأتي فى إطار رؤية فنية وبعيدة تماما عن سلوكياته وأزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

استطرد: حسام البدرى مدرب له خبرات كبيرة فنيا وانتقدت أيضا تواجد رمضان صبحى لأنه لم يشارك منذ 3 شهور لكن هذا اختيار البدرى وفيه لاعب يغيب 6 شهور لكنه يكون مؤثرا ويخلق الفارق فى وقت بسيط، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أى داعي لاختيار رمضان صبحى وضمه إلى منتخب الفراعنة الكبار نظرا لابتعاده عن الملاعب، مشيرا إلى أن اختيار البدرى لرمضان صبحى نابعا من رؤية فنية لصنع الفارق.

وقال أيضا: كان هيديكوتى مدرب الأهلى السابق يستعين بمحمود الخطيب فى 10 دقائق فقط ويخلق الفارق ونحن كلاعبين كنا نقول لهيديكوتى أن بيبو لا يتدرب ويشارك فى المباريات، ونحن لا نتدرب وحدث فى عديد المرات وشارك الخطيب فى آخر ربع ساعة ونجح فى قلب الطاولة على المنافس رغم أنه يكون غير كامل الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية وأبرزها فى مباراة الأهلى والزمالك التى انتهت بنتيجة 4-2.

وعن أحمد فتحى قال شطة: تساءلنا عن عدم الاستعانة بالجوكر رغم أنه أنهى مشاركته مع الأهلي فى موسم محلي قوى إلى جانب مباراتي الشياطين الحمر أمام الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا وكان يجب أن يكون فتحى متواجدا بصفوف منتخب الفراعنة الكبار لكون عطاؤه كبيرا لكن هى رؤية البدرى.

ونوه إلى أنه بالنسبة لأداء الفراعنة الكبار رغم الضغوط الشديدة إلا أن منتخب مصر أدى وتماسك فى مباراة قوية أمام توجو فى المباراة التى أقيمت فى مدينة لومى العاصمة التوجولية وكونه احتل صدارة المجموعة تؤهله إلى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا.

ووجه شطة التحية إلى حسام البدرى لكون منتخب مصر الوطني لديه هيكل كامل ويستطيع المنافسة على لقب أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون عام 2021.