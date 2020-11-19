ضرب بالأيدي بين دافيد لويز وسيبايوس في مران آرسنال

أكدت تقارير صحفية انجليزية وقوع مشادة خلال تدريبات فريق آرسنال الإنجليزى المحترف ضمن بين البرازيلى ديفيد لويز، ولاعب الوسط الإسبانى دانى سيبايوس.
وذكرت صحيفة "أتلتيك" البريطانية أن لويز قام بضرب سيبايوس على أنفه فى خلال مران الجانرز في فترة التوقف الدولى الأخيرة، وظهر اللاعب الإسبانى وهو ينزف من أنفه بسبب الضربه.
وتم استبعاد كل من لويز وسيبايوس من التدريبات، وتم منح اللاعبين الباقين إجازة ثلاثة أيام.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرتيتا اجتمع باللاعبين بعد العودة للتدريبات لتحسين الأجواء، وقام لويز بالاعتذار لسيبايوس وتم ترك الاثنين بمفردهما لمناقشة الأمر.
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