شاهد.. أحدث ظهور لـ محمد بركات مع زوجته

شارك محمد بركات، مدير المنتخب المصري ولاعب الأهلى السابق، بصورة جديدة له، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد بركات في الصورة برفقة زوجته التي نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ودائما يقضى محمد بركات أوقات إجازته مع عائلته ويحرص على نشر صور تجمعه معهم بصمة دائما، مع غلق خاصية التعليقات على الصور.

ويعد محمد بركات واحدًا من أبرز نجوم القلعة الحمراء منذ انضمامه للنادي الأهلي في موسم 2004/ 2005، حيث التحق بالجيل الذهبي تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وسطر ملك الحركات، كما تلقبه الجماهير المصرية، التاريخ داخل جدران النادي الأهلي، وتوج بالدوري مع الفريق الأحمر 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 6 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات.

وتغلب منتخب مصر الأول لكرة القدم على مضيفه توجو 3/ 1 في المباراة التى جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة السابعة لتصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر الى النقطة الثامنة فى صدارة المجموعة وخلفه منتخب جزر القمر بنفس رصيد النقاط لكن فارق الأهداف لصالح الفراعنة ، بينما يتجمد رصيد توجو عند نقطة واحدة فى المركز الأخير للمجموعة.