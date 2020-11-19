خالد الغندور: ربنا يشفي كهربا من فيروس كورونا

أعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.

ويغيب محمود كهربا عن لقاء أبو قير للأسمدة بسبب الإيقاف للإنذارات.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معلقاََ على اصابة كهربا: "ربنا يشفي كهربا من فيروس كورونا ويشفي كل مريض".

وكشفت مصادر خاصة أن هناك حالة من الغضب داخل الأهلي بسبب قيام محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بتصوير برنامج تليفزيوني في بيروت وهو ما قد يكون السبب في إصابته بفيروس كورونا.

وقالت المصادر ان كهربا حصل علي إذن من الجهاز الفني بالغياب لمدة 48 ساعة وسافر الي بيروت لتصوير برنامج تليفزيوني.

وأضافت المصادر ان كهربا لم يشعر بأي أعراض لكن الفحوصات أثبتت إصابته بكورونا، ومن المقرر أن يتم حسم موقفه الأربعاء المقبل في المسحة الطبية الرسمية التي يقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وذكرت أن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي ولم يغب سوي يومين لظروف خاصة وبناء علي إذن من مدير الكرة سيد عبدالحفيظ وحين خضع للفحص العادي بالفريق جاءت النتيجة إيجايبة .

وأوضحت أن موقف محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من اللحاق بمواجهة الزمالك بنهائي دوري أبطال افريقيا قائم بقوة.

وتابعت أن كهربا سوف يخضع لمسحة جديدة بعد غد السبت لتحديد موقفه النهائي بعد ان أظهرت نتائج الفحوصات الطبية إصابته بفيروس كورونا.