ريال مدريد يعلن إصابة راموس وغيابه 10 أيام

كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة المدافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، بعدما تلقى إصابة في فترة التوقف الدولي المنقضية مع منتخب اسبانيا.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا مساء اليوم الخميس بخصوص راموس أكد من خلاله أن اللاعب خضع لفحوصات طبية على موضع الإصابة في قدمه اليمنى.

وأفادت الإعلامية الإسبانية أرانشا رودريجيز نقلا عن "سبورت 360" أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد بسبب هذه الإصابة لمدة عشرة أيام قادمة.

وكشفت صحيفة الأس الأسبانية عن رغبة نادي ريال مدريد في ضم اللاعب النمساوي ديفيد الابا نجم بايرن ميونخ ليكون بديلا للقائد سرجيو راموس في حالة تعثر المفاوضات بينه وبين إدارة ريال مدريد و رحيلة بنهاية الموسم الحالي

ألابا الذي ينتهي عقدة مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي يعد من الأهداف المستقبلية لريال مدريد لاسيما أن اللاعب يبلغ من العمر 28 عاما و يجيد اللعب في مركز المدافع و الظهير الأيسر و الذي سيكون حلا سحريا لزيدان



وليست هذه المرة الأولي التي يبدي فيها ريال مدريد أهتمامة بالتعاقد مع الابا.