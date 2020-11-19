أكرم عبدالمجيد عن أداء المنتخب: أتمنى تكرار سيناريو 2006 و2008 و2010

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.
وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.
وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم
ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.
وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.
وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكرم عبدالمجيد عن أداء المنتخب: أتمنى تكرار سيناريو 2006 و2008 و2010 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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