الرياضة

أكرم عبدالمجيد عن أداء المنتخب: أتمنى تكرار سيناريو 2006 و2008 و2010

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سلط أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق الضوء على أداء لاعبي منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري والنصائح الواجب إتباعها على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021.
كان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية على حساب الوداد البيضاوي فيما نجح الزمالك فى بلوغ نهائي دوري ابطال افريقيا بعدما تغلب على الرجاء المغربي ذهابا وإيابا.
قال نجم الزمالك السابق فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج": الأداء جيد للمنتخب الوطنى ويضم بين صفوفه لاعبين متميزين ومن المنتظر فى قادم الأيام إنضمام عناصر من المنتخب الأوليمبي إلى صفوفه ما يضيف قوة إلى قوام الفراعنة الكبار فى مشوار بلوغ نهائيات بطولة أمم إفريقيا القادمة.
 
وأعرب نجم الزمالك عن أمنياته فى عدم إلتفات حسام البدرى الى الهجوم عليه الذى يحدث من جماهير الكرة لدى ظهور لاعبي الفراعنة الكبار بمستوى غير جيد فى مباريات التصفيات الإفريقية.

 

أوضح أنه على البدري ورفاقه توسيع القاعدة فى إختيارات اللاعبين ومنح الفرصة إلى العناصر الأخرى وعمل إحلال وتجديد بشكل تدريجي بين صفوف المنتخب الأول معربا عن أمنياته فى تكرار سيناريو منتخب 2006 و2008 و2010.
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وقال مصدر مطلع داخل الكاف انه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.
أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.
كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كشف عن نظام مباراة نهائي دورى ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي المقرر إقامته يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
وقال مصدر مطلع داخل الكاف انه فى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي أو الإيجابي سيتم خوض نهائى دورى ابطال افريقيا بنظام اللعب بوقت إضافي علي شوطين كل شوط من 15 دقيقة قبل الاحتكام الى ركلات الجزاء.
أضاف أنه تم إخطار مجالس إدارات قطبي الكرة المصرية بنظام خوض مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا فى حال خروج الوقت الأصلي بالتعادل.
كان حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام كشف أن مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 27 من الشهر الجاري، سوف يتم بثها على التردد الأرضي لقناة تايم سبورتس التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

ووجه زين، المسؤولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام ضرورة الالتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول نهائى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامته نهاية الشهر الجاري والمقرر إذاعته على البث الأرضي وسيكون طرفاه أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلى والزمالك ونكن لهما كل التقدير والاحترام وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عاليا في هذه البطولة الهامة وأيًا كان الفائز فالبطولة مصرية وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

وناشد زين زملاء العمل الإعلامي بتناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضة المصرية يحتذى به، وأن نتجنب إيه تجاوزات من جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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