نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي مسؤولي النادي الأهلي، التعاقد مع أحمد توفيق لاعب نادي بيراميدز، مقابل رحيل أحمد الشيخ إلى الفريق السماوي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد النادي الأهلي أن فكرة التعاقد مع أحمد توفيق غير مطروحة داخل الجهاز الفني من الأساس، وأن هذا لا يقلل من قدرات نجم بيراميدز.

ولم يطلب أيضًا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم أحمد توفيق خلال الفترة المقبلة.

كما رفض الأهلي ضم محمد فاروق لاعب بيراميدز مقابل انتقال أحمد الشيخ إلى الفريق السماوي، موضحًا الأهلي يرغب في رحيل الشيخ لبيراميدز بمقابل مالي دون دخول أي لاعبين من بيراميدز في الصفقة.

وطلب الأهلي الحصول على 10 ملايين جنيه من أجل أحمد الشيخ لنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.