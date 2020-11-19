البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من مصر المقاصة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي يضم محمد دبش قادما من مصر المقاصة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أنهى نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز تعاقده بشكل رسمي مع محمد دبش لاعب مصر المقاصة.
وتوصل مسئولو البنك الأهلي لاتفاق نهائي مع نظائرهم في مصر المقاصة يقضي بضم دبش.
ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف لعمل توليفة بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل الاستقرار على الشكل النهائي الذي سيخوض به بطولة الدوري في الموسم الجديد فور انطلاقها.
ويبذل الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف مجهودا كبيرا لإيجاد الإنسجام المتكامل بين اللاعبين القدامى الذين ساهموا في صعود الفريق للدوري الممتاز و اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم مؤخرا.
ويسعى يوسف لتحقيق نتائجة جيدة مع فريق البنك الأهلي في الموسم الجديد في ضوء الدعم الكامل الذي يلقاه من مجلس الإدارة برئاسة اللواء أشرف نصار.