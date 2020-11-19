بدر بانون يتصدر تويتر بعد ظهوره في النادي الأهلي

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "من استقبال لاعبنا الجديد بدر بانون داخل النادى الاهلى اليوم لبدء مسيرته الجديده مع الفريق نتمنى له التوفيق معنا" و "هنا التتش ،، هنا بدر بانون".
وظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجديد، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.
يعقد بانون جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد الانضمام رسميًا.
ويوقع بانون على اللائحة الخاصة بالفريق ثم يخضع لمسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .
ووصل المدافع المغربي إلى القاهرة أمس تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.
وكان الأهلي أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.
وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.
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