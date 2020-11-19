بدر بانون يتصدر تويتر بعد ظهوره في النادي الأهلي

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #بدر_بانون بعد ظهوره للمرة الاولي داخل ملعب مختار التتش بالنادي الأهلي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏من استقبال لاعبنا الجديد بدر بانون داخل النادى الاهلى اليوم لبدء مسيرته الجديده مع الفريق نتمنى له التوفيق معنا" و "‏هنا التتش ،، هنا بدر بانون".

وقال آخرون "‏‎#بدر_بانون اهلا بك فى مصنع الابطال ومهد الاجيال التاريخيه فى نادى القرن الافريقى وصاحب الجماهيره الاعظم فى العالم نتمنى لك كل التوفيق والابداع مع نادينا العريق" و" ‏في الوقت الحالي، يعد الأنسب للتواجد بجوار بدر بانون هو المدافع رامي ربيعة، نظرًا لما يقدمه من مستوى مميز مع الفريق، قبل الإصابة التي تعرض لها وجعلته يبتعد عن الملاعب الفترة الماضية. ‎#النجمه_التاسعه_ياربيعه "..

وظهر المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الجديد، بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

يعقد بانون جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعد الانضمام رسميًا.

ويوقع بانون على اللائحة الخاصة بالفريق ثم يخضع لمسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا .

ووصل المدافع المغربي إلى القاهرة أمس تمهيدًا للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون قادمًا من فريق الرجاء، بعقد يمتد لأربعة موسم، وقام اللاعب بالتوقيع على العقود، ثم غادر إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته، قبل أن يعود اليوم إلى القاهرة لبدء مشواره مع الفريق.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن النادي الأهلي رسميًا إصابة محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويجري لاعب وسط الأهلي مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل للوقوف على حالته الطبية.