خبراء عن مستوى منتخب مصر: عايزين أيام إنجازات حسن شحاتة ترجع تاني

تغلب منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على نظيره التوجولي فى القاهرة بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش وإقتنص فوزا عن جدارة وإستحقاق أمام نفس المنتخب فى مدينة لومى العاصمة التوجولية بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط. رغم فوز الفراعنة الكبار وتصدره مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون إلا أن البدرى ورفاقه طالتهم سهام الإنتقادات والهجوم الضاري من الشراع الرياضة نظرا لسوء الأداء التذى كان سمة لاعبى المنتخب الوطني. خبراء كرة القدم تباينت آراؤهم بشأن مستوى أداء لاعبى منتخب الفراعنة الكبار بالتصفيات الإفريقية وقاموا بتوجيه نصائح عديدة الى كتيبة البدرى خلال مشوار التصفيات الإفريقية.

فى البداية علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير الأكاديميات فى النادى الأهلي على أداء منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون 2021 وقال : أداء منتخب مصر الوطنى فى مدينة لومى أمام توجو كان أعلى من اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين فى القاهرة ونحن لا ننتقد حسام البدرى ومن حق الجميع أن يسأل لماذا لم يدفع بلاعب معين ولم يتم اختياره والوحيد الذى يستطيع أن يبرر تلك الاختيارات هو البدرى نفسه.

أضاف: غياب كهربا كان قرارا فنيا لأن اللاعب لم يعط أى شيء يدل على أنه استعاد مكانه ومستواه وينصب تركيزه على المشاكل وهذا يقلل من أدائه واستبعاده من قبل البدرى يأتي فى إطار رؤية فنية وبعيدة تماما عن سلوكياته وأزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.

استطرد: حسام البدرى مدرب له خبرات كبيرة فنيا وانتقدت أيضا تواجد رمضان صبحى لأنه لم يشارك منذ 3 شهور لكن هذا اختيار البدرى وفيه لاعب يغيب 6 شهور لكنه يكون مؤثرا ويخلق الفارق فى وقت بسيط، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أى داعي لاختيار رمضان صبحى وضمه إلى منتخب الفراعنة الكبار نظرا لابتعاده عن الملاعب، مشيرا إلى أن اختيار البدرى لرمضان صبحى نابعا من رؤية فنية لصنع الفارق وكان هيديكوتى مدرب الأهلى السابق يستعين بمحمود الخطيب فى 10 دقائق فقط ويخلق الفارق ونحن كلاعبين كنا نقول لهيديكوتى أن بيبو لا يتدرب ويشارك فى المباريات، ونحن لا نتدرب وحدث فى عديد المرات وشارك الخطيب فى آخر ربع ساعة ونجح فى قلب الطاولة على المنافس رغم أنه يكون غير كامل الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية وأبرزها فى مباراة الأهلى والزمالك التى انتهت بنتيجة 4-2.

وعن أحمد فتحى قال شطة: تساءلنا عن عدم الاستعانة بالجوكر رغم أنه أنهى مشاركته مع الأهلي فى موسم محلي قوى إلى جانب مباراتي الشياطين الحمر أمام الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا وكان يجب أن يكون فتحى متواجدا بصفوف منتخب الفراعنة الكبار لكون عطاؤه كبيرا لكن هى رؤية البدرى منوها إلى أنه بالنسبة لأداء الفراعنة الكبار رغم الضغوط الشديدة إلا أن منتخب مصر أدى وتماسك فى مباراة قوية أمام توجو فى المباراة التى أقيمت فى مدينة لومى العاصمة التوجولية وكونه احتل صدارة المجموعة تؤهله إلى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا موجها التحية إلى حسام البدرى لكون منتخب مصر الوطني لديه هيكل كامل ويستطيع المنافسة على لقب أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون عام 2021.