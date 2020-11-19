خبراء عن مستوى منتخب مصر: عايزين أيام إنجازات حسن شحاتة ترجع تاني

تغلب منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى على نظيره التوجولي فى القاهرة بهدف دون رد أحرزه محمود حمدى الونش وإقتنص فوزا عن جدارة وإستحقاق أمام نفس المنتخب فى مدينة لومى العاصمة التوجولية بثلاثة أهداف مقابل هدف وتصدر مجموعته برصيد 8 نقاط.
رغم فوز الفراعنة الكبار وتصدره مجموعته بتصفيات أمم إفريقيا بالكاميرون إلا أن البدرى ورفاقه طالتهم سهام الإنتقادات والهجوم الضاري من الشراع الرياضة نظرا لسوء الأداء التذى كان سمة لاعبى المنتخب الوطني.
خبراء كرة القدم تباينت آراؤهم بشأن مستوى أداء لاعبى منتخب الفراعنة الكبار بالتصفيات الإفريقية وقاموا بتوجيه نصائح عديدة الى كتيبة البدرى خلال مشوار التصفيات الإفريقية.
فى البداية علق عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير الأكاديميات فى النادى الأهلي على أداء منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا فى الكاميرون 2021 وقال : أداء منتخب مصر الوطنى فى مدينة لومى أمام توجو كان أعلى من اللقاء الذى أقيم بين المنتخبين فى القاهرة ونحن لا ننتقد حسام البدرى ومن حق الجميع أن يسأل لماذا لم يدفع بلاعب معين ولم يتم اختياره والوحيد الذى يستطيع أن يبرر تلك الاختيارات هو البدرى نفسه.
أضاف: غياب كهربا كان قرارا فنيا لأن اللاعب لم يعط أى شيء يدل على أنه استعاد مكانه ومستواه وينصب تركيزه على المشاكل وهذا يقلل من أدائه واستبعاده من قبل البدرى يأتي فى إطار رؤية فنية وبعيدة تماما عن سلوكياته وأزمته مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية.
استطرد: حسام البدرى مدرب له خبرات كبيرة فنيا وانتقدت أيضا تواجد رمضان صبحى لأنه لم يشارك منذ 3 شهور لكن هذا اختيار البدرى وفيه لاعب يغيب 6 شهور لكنه يكون مؤثرا ويخلق الفارق فى وقت بسيط، لافتا إلى أنه لم يكن هناك أى داعي لاختيار رمضان صبحى وضمه إلى منتخب الفراعنة الكبار نظرا لابتعاده عن الملاعب، مشيرا إلى أن اختيار البدرى لرمضان صبحى نابعا من رؤية فنية لصنع الفارق وكان هيديكوتى مدرب الأهلى السابق يستعين بمحمود الخطيب فى 10 دقائق فقط ويخلق الفارق ونحن كلاعبين كنا نقول لهيديكوتى أن بيبو لا يتدرب ويشارك فى المباريات، ونحن لا نتدرب وحدث فى عديد المرات وشارك الخطيب فى آخر ربع ساعة ونجح فى قلب الطاولة على المنافس رغم أنه يكون غير كامل الجاهزية من الناحية الفنية والبدنية وأبرزها فى مباراة الأهلى والزمالك التى انتهت بنتيجة 4-2.
وعن أحمد فتحى قال شطة: تساءلنا عن عدم الاستعانة بالجوكر رغم أنه أنهى مشاركته مع الأهلي فى موسم محلي قوى إلى جانب مباراتي الشياطين الحمر أمام الوداد البيضاوي بدوري أبطال إفريقيا وكان يجب أن يكون فتحى متواجدا بصفوف منتخب الفراعنة الكبار لكون عطاؤه كبيرا لكن هى رؤية البدرى منوها إلى أنه بالنسبة لأداء الفراعنة الكبار رغم الضغوط الشديدة إلا أن منتخب مصر أدى وتماسك فى مباراة قوية أمام توجو فى المباراة التى أقيمت فى مدينة لومى العاصمة التوجولية وكونه احتل صدارة المجموعة تؤهله إلى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا موجها التحية إلى حسام البدرى لكون منتخب مصر الوطني لديه هيكل كامل ويستطيع المنافسة على لقب أمم إفريقيا المقبلة فى الكاميرون عام 2021.
فيما وجه عبداللطيف الدوماني نجم نادى الزمالك السابق نصيحة إلى حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الوطنى، مشيرا إلى أن التجمعات كانت نادرة للغاية للاعبي الفراعنة الكبار وقال : أداء لاعبى منتخب مصر في المباراة الأخيرة أكثر من رائع ومن الطبيعي أن يكون هناك تأثر فى المباريات الأولي نظرا لغياب التجانس والتجمعات كانت نادره جدا.
أضاف: مع الوقت أداء لاعبي منتخب مصر الأول والإنسجام سوف يكون أفضل مشيرا إلى أن عناصر الفراعنة الكبار تتميز بالروح القتالية العالية موجها نصائح إلى حسام البدري مدرب الفراعنة الكبار وقال : لابد من المحافظة علي إنجازات مصر ولابد من زرع الثقة فى نفوس لاعبى المنتخب الأول لكون مصر أفضل منتخب إفريقي.
من جانبه سلط أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق الضوء على أداء لاعبي منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدري والنصائح الواجب إتباعها على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 وقال : الأداء جيد للمنتخب الوطنى ويضم بين صفوفه لاعبين متميزين ومن المنتظر فى قادم الأيام إنضمام عناصر من المنتخب الأوليمبي إلى صفوفه ما يضيف قوة إلى قوام الفراعنة الكبار فى مشوار بلوغ نهائيات بطولة أمم إفريقيا القادمة.
وأعرب نجم الزمالك عن أمنياته فى عدم إلتفات حسام البدرى الى الهجوم عليه الذى يحدث من جماهير الكرة لدى ظهور لاعبي الفراعنة الكبار بمستوى غير جيد فى مباريات التصفيات الإفريقية موضحا أنه على البدري ورفاقه توسيع القاعدة فى إختيارات اللاعبين ومنح الفرصة إلى العناصر الأخرى وعمل إحلال وتجديد بشكل تدريجي بين صفوف المنتخب الأول معربا عن أمنياته فى تكرار سيناريو منتخب 2006 و2008 و2010.
بينما أكد محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود أن غياب محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزي عن صفوف منتخب مصر الوطنى فى مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون 2021 أثر نفسيا على بقية زملائه وقال : أتمنى أن تحدث حالة من التجانس بين اللاعبين ويحاول حسام البدرى عمل معسكر طويل لمدة اسبوعين من أجل تحقيق الإنسجام فى ظل وجود لاعبين على مستوى عال جدا.
أوضح مدرب حرس الحدود أن أداء منتخب مصر الوطني فى المباراة الأولى أمام توجو كانت هناك ضغوط نظرا لعدم وجود معسكر طويل إلى جانب عدم وجود إنسجام بين اللاعبين مشددا على أن غياب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان مؤثرا من الناحية النفسية على اللاعبين من زملاؤه لافتا إلى أن حسام البدري مدرب الفراعنة الكبار اعتمد على طارق حامد وهو لا غنى عنه فى الملعب لإنه ينجح فى إفشال هجمات المنافسين ويساهم فى عمل شكل دفاعى معربا عن أمنياته أن يعتمد حسام البدرى عليه بشكل أساسي فى وسط الملعب وبجانبه أحد اللاعبين الآخرين.
وكشف الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى على أداء منتخب مصر الوطنى على مدار مشوار تصفيات بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها الكاميرون عام 2021 وتساءل الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" قائلا : هل يعتبر المرور الى نهائيات الكاميرون إنجازا لمنتخبات في عراقة المنتخب المصري الفائز بلقب أمم افريقيا سبع مرات. هل يعتبر الترشح على مجموعة تضم منتخبات مغمورة مثل جزر القمر وكينيا وتوجو إنجازا هل يعتبر تقاسم المرتبة الأولى مع جزر القمر إنجازا؟!
تابع : هللت عديد المنتخبات التي تعتبر من كبار افريقيا بترشحها الى نهائيات الكاميرون على حساب منتخبات ضعيفة جدا واعتبرت ذلك إنجازا في حين يعلم الجميع ان الكاف انتهج سياسة التشتيت في المرحلة الترشيحية فوجود اثنتي عشرة مجموعة يعتبر تشتيتا ويعتبر هدية الى هذه المنتخبات حيث جنبتهم التصادم في هذا المستوى وكأني بالكاف قد قدمت الترشح الى نهائيات الكان على طبق من ذهب لهذه المنتخبات القوية.
أضاف: بالرجوع الى التصفيات خاض المنتخب المصري 4 مباريات حصد من خلالها 8 نقاط فقط، بعد تعادلين في الجولتين الأولى والثانية امام كل من كينيا وجزر القمر، ثم انتصر على توجو ذهابا وايابا لافتا إلى أن متابعو الفراعنة لم يكونوا راضين على أداء أبناء حسام البدري الذي طالته الانتقادات حتى ان البعض اعتبر ان البدري لا يمثل رجل المرحلة خاصة وان المنتخب المصري غاب على التتويج منذ 2010 ولم يترك انطباعا جيدا في النسخة الأخيرة التي نظمها. وامام هذا الأداء المهزوز تبقى الطموحات المصرية محدودة.
لفت إلى أنه يعاب على حسام البدري المدير الفنى للفراعنة الكبار الخيارات التكتيكية التي لم تكن ناجحة خاصة على المستوى الهجومي حيث اكتفى المنتخب بتسجيل 5 اهداف فقط بينما سجل الزمالك في مباراتي النصف النهائي اما الرجاء رباعية وسجل الأهلي خماسية كاملة امام الوداد مشيرا إلى أن البدري لم يستغل كما ينبغي القوة الهجومية للزمالك والأهلي الممولين الأساسيين للمنتخب المصري.
وقال ايضا : من جهة أخرى اعتبر البدري ان الترشح اهم من الأداء في ظل غياب النجم الأول للمنتخب محمد صلاح وفي ظل غيابات أخرى. ويبقى السؤال المطروح هل ان منتخب مصر غير قادرا على تقديم أداء عالي في ظل غياب نجمه الأول بينما يشهد تألقا لافتا على مستوى الأندية واختتم وقال : ربما سيجد البدري التوليفة المناسبة مستقبلا لو ركز أكثر على النجوم المحلية علما ان المنتخب المصري قد قهر نجوم افريقيا عديد المرات بفضل لاعبيه المحليين.
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