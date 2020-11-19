وادي دجلة يتعادل مع غزل المحلة وديا استعدادا للموسم الجديد

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة مع منافسه غزل المحلة وديًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم استعدادًا لبداية مباريات الدوري المصري الممتاز.

وظهر أحمد الندرى لاعب فريق غزل المحلة بشكل قوى خلال أحداث اللقاء ولفت انتباه الجميع عقب الاداء الرائع الذى قدمة واعتماد الجهاز الفنى بقيادة خالد عيد فى التشكيل الأساسى الذى يخوض مباريات بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل .

وخاض فريق وادي دجلة بقيادة اليونانى بابافاسيليو المدير الفنى، أولى مواجهاته الودية، اليوم الخميس، أمام غزل المحلة فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.

وبعد مواجهة المحلة سيبدأ الفريق الدجلاوى فى معسكر إعداده المغلق الذى سينطلق غدًا الجمعة، حيث يحرص الجهاز الفنى الدجلاوى على إقامة فترة إعداد جيدة للفريق من أجل تفادى البدايات السيئة التى وقع فيها دجلة بالموسم المنقضى وأدت لصراعه الهبوط حتى نهاية الدورى.

ووضع “بابافاسيليو” المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، برنامج بدني قوي لتجهيز جميع اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية خلال المعسكر؛ لمواجهة ضغط المباريات، وعدم الوقوع في معاناة الموسم الماضي.

وقرر بابافاسيليو أن ينطلق معسكر إعداد وادى دجلة فى العين السخنة يوم الجمعة المقبل 20 نوفمبر الجارى، على أن يستمر لمدة 7 أيام، وتتخلله مواجهتان وديتان.

ويخوض وادى دجلة فى معسكر العين السخنة مواجهة أمام إنبى يوم الأربعاء 22 من الشهر الجارى، ثم مواجهة الإنتاج الحربى يوم الخميس 26، على أن ينتهى معسكر السخنة يوم 27 من نوفمبر الجارى.

من ناحية أخرى، حصل نادى وادى دجلة على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

وفي وقت سابق نجح فريق وادي دجلة في الحصول على خدمات صلاح أمين، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.