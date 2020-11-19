نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين الفرنسي أنه لم يحدد موعد لمناقشة مستقبله وذلك ردا على إهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن النجم الشاب البالغ من العمر 18 عامًا أصبح على أعتاب تجديد عقده مع رين لموسم إضافي ينتهي في صيف 2023.

وعن إهتمام ريال مدريد، قال كامافينجا في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية:"سوف نرى، لم نحدد موعداً بعد لمناقشة مستقبلي، لست في عجلة من أمري، لا يزال أمامي موسمين في عقدي ولدينا الوقت الكافي للحديث".

واختتم كامافينجا تصريحاته قائلاً:"ستكون هناك مفاوضات لإبقائي في رين وسيكون من دواعي سروري أن أستمر معهم، الأندية العظيمة تجعلني أحلم لكن لا يمكنني اختيار نادي معين لمستقبلي".