عصام عبدالفتاح يشرح للاعبي منتخب الشباب تعديلات قوانين التحكيم الجديدة

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.
ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.
وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.
وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.
ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.
وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.
وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.
ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.
وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.
وأبلغ عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، ربيع ياسين، بيراميدز لضم الثنائي لمران الفريق، ومنح مدرب شباب الفراعنة، الثنائي الضوء الأخضر بالانضمام لمران فريقهما اليوم، على أن يعودا لمعسكر المنتخب غدا.
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