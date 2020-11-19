عصام عبدالفتاح يشرح للاعبي منتخب الشباب تعديلات قوانين التحكيم الجديدة

وواصل منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا في تونس والمؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها في موريتانيا مطلع العام المقبل واتفق الجهاز الفني لمنتخب للشباب دون 20 عاما، على إقامة مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس غدا الجمعة في تمام الثالثة مساء على إستاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق على آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر إلى تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض إجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار على قائمة الفريق النهائية المقرر إرسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال إفريقيا.

وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، أمس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة رييع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.