فرج عامر مع الخطيب وحمدى وحسن مصطفى فى رحلة صيد بالجونة.. صورة

نشر فرج عامر رئيس نادى سموحة، صورة جديدة، جمعته بكل من محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وحسن حمدى الرئيس السابق للقلعة الحمراء وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وعلق فرج عامر علي الصورة التي نشرها عبر فيسبوك قائلًا "اجمل رحلة صيد في البحر الاحمر ( الجونة ) كابتن محمود الخطيب و كابتن حسن حمدي ودكتور حسن مصطفي"



حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي علي حضور مران الفريق الأول للكرة اليوم بإستاد مختار التتش.



وقام محمود الخطيب بشد ازر اللاعبين قبل المواجهات الصعبة التي علي رأسها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال افريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.



ورحب الخطيب بالرباعي العائد من الإعارة ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف وطالبهم بإستغلال الفرصة التي أتت لهم والتركيز الشديد داخل الملعب.



كما رحب بيبو بالمغربي بدر بانون الذي ظهر في تدريب الفريق الأول اليوم لأول مرة منذ التعاقد معه وخضع لمسحة طبية.



وعقد الخطيب جلسة سريعه مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اطمأن منه علي أحوال الفريق، وكشف مدير الكرة للخطيب أن ايمن اشرف جاهز تمامًا لمواجهة الزمالك وشارك في التدريبات وكذلك اليو ديانج بعد عودته من بلاده مالي .



وأضاف أن الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق ينتظم في مران الفريق غدًا، وفقًا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.



وأوضح إن التونسي علي معلول، لاعب الفريق، سينتظم في مران الفريق بعد غدٍ السبت، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده وخوض مباراتين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وشدد مدير الكرة لرئيس النادي أن النيجيري جونيور أجايي قام بأداء جلستي علاج طبيعي و«جيم»، على هامش مران الفريق، بعد أن تعرض لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم مساء أمس، وخضع لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران.



وقال ان محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يجري مسحة طبية جديدة يوم السبت المقبل، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى، التي أجراها اللاعب إيجابية، وهو ما تسبب في غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق، التي أقيمت عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقب دعمه للفريق وحضور جزء من المران ، قام الخطيب بإفتتاح بوابة النادي الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة، بعد الانتهاء من أعمال إنشائها.



ويعكس تصميم البوابة الجديدة شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر، حيث شهد مقر النادي بالجزيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، استكمالًا للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بهدف تقديم أفضل الخدمات لأعضاء النادي على كل المستويات.



وفي هذا السياق شهد مقر الأهلي بالجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري، ومن بينها تطوير البوابة الرئيسية وتجديد الأسوار الخارجية للنادي.