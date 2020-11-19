بعد إصابته بكورونا.. شاهد أول ظهور لـ أحمد حسن كوكا من داخل غرفة العزل

نشر أحمد حسن كوكا، مُهاجم منتخب مصر الاول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني، صورا له عبر حسابه علي "انستجرام" من داخل غرفة العزل وذلك بعد إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد - 19"، عقب خوض مباراة الفراعنة أمام توجو.

وكان "كوكا" شارك أساسيًا مع المنتخب المصري في مباراة توجو الأخيرة والتي شهدت تفوق "الفراعنة" بنتيجة (3-1) ضمن منافسات الجولة الرابعة لتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وكتب كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما يعلم أغلبكم أنني أُصبت بفيروس كورونا، أنا بخير".

واختتم مهاجم المنتخب الوطني: "أشكركم على جميع رسائلكم الرائعة، سأعود قريبًا أقوى".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن، ظهر أمس الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات جديدة مُصابة بـ فيروس كورونا، بينهم أحمد حسن كوكا.

أظهرت نتائج المسحات التي أجريت لأعضاء بعثة المنتخب الوطني الأول فور عودتهم من توجو عن سلبية نتائج جميع أعضاء البعثة عدا ثلاثة ظهرت نتائجهم إيجابية وهم: اللاعب أحمد حسن (كوكا) مُهاجم منتخب مصر الاول لكرة القدم، وأولمبياكوس اليوناني وشادي الجيلاني المنسق الإعلامي للفريق ومحمد عبده مدلك الفريق.

كانت نتائج المسحة الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني الأول لدى وصولها إلى توجو أظهرت سلبية جميع اللاعبين باستثناء اللاعب محمد النني لاعب المنتخب الأول ونادي أرسنال الإنجليزي الذي ظهرت نتيجته إيجابية دون ظهور أي أعراض مرضية عليه.

وعلى الفور بدأ اللاعب الذي يتمتع بحالة جيدة في تنفيذ البروتوكول الطبي الخاص للمصابين بكوفيد-19، فيما تواصلت إدارة البعثة برئاسة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بإدارة فريق أرسنال الإنجليزي الذى يلعب له النني للتنسيق معها.

كما قررت إدارة البعثة بعد الإطلاع على رأي الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أبو العلا إعادة اللاعب إلى القاهرة ضمن البعثة وفق اجراءات تحفظ سلامة بقية اللاعبين من انتقال العدوى، حيث ستجرى فور الوصول إلى القاهرة مسحة أخرى للتأكد من حالة النني، خاصة أنه أجرى ثلاث مسحات منذ قدومه من انجلترا كانت نتائجها سلبية آخرها بعد الانتهاء من مباراة توجو أمس الأولى وقبل السفر إلى توجو .