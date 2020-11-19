نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب أسوان الجديد.. اتمنى بقاء الفريق بالممتاز ومجلس المصري خذلني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس ادارة نادي أسوان مؤخرا عن التعاقد مع محمد أسامة لاعب المصري و الاتحاد السكندري السابق ، لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد من الدوري العام الممتاز 2020 / 2021 .

هذا وقد أكد محمد أسامة في تصريحات للفجر أنه وقع لأسوان في صفقة انتقال حر ، وذلك لمدة موسمين ، وأن طموحه أن يبقى الفريق في الدوري الممتاز ويكون انتقاله لاسوان بوابة العبور لفرق اكبر .

وأضاف " أسامة " أنه تحدث مع مسؤلي المصري من اجل العودة له واللعب في بيته داخل الفريق الأخضر لكن لم يجد نتيجة لكلامه ، وأن المجلس الحالي يبحث عن اللاعبين الغرباء وابناء البلد يتم تجاهلهم وأن أغلب ابناء بورسعيد من اللاعبين مظلومين .

يذكر أن محمد أسامة من ناشئي نادي الجمارك ببورسعيد ثم انتقل للمصري وتم تصعيده للفريق الأول وبعدها انتقل للإتحاد ومنه للسعودية ثم بتروجيت وبعده حرس الحدود .