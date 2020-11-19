نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض التعاقد مع ظهير إيسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحفظت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، على تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

جاء رفض لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بعد التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي.

من جانبه أعلنت لجنة التخطيط أنها ستكتفي بضم صفقة أجنبية في مركز المهاجم الصريح بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضحت اللجنة أنها تدرس التعاقد مع حارس مرمى مميز في الميركاتو الصيفي المقبل، وبعدها سيتم إغلاق باب التعاقدات بالنسبة للنادي الأهلي.

ويأتي قرار لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، بالتنسيق مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما تعاقد الأحمر مع طاهر محمد طاهر قادماً من المقاولون العرب والمغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادى دجلة.