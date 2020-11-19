نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح لرئاسة برشلونة يرحب بالتعاقد مع راموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب فيكتور فونت المُرشح لرئاسة برشلونة عن رحيبه بفكرة التعاقد مع سيرجيو راموس قائد الغريم التقليدي لبرشلونة ريال مدريد في حالة فوزه بالانتخابات.

وقال فونت في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام:"إذا طلب مني تشافي التعاقد مع سيرجيو راموس وكان ذلك مُمكن اقتصادياً سأوقع معه".

وعن تصريحاته بشأن مستقبل كومان، قال فونت:"كنت مُخطئاً بكلامي عن عدم استمرارية كومان، يمكن لتشافي أن يشغل منصب المدير العام".

وعن وضعي أنطوان جريزمان، علق فونت قائلاً: "كان واضح أنه لا يجب التعاقد مع جريزمان لأنه يلعب في مركز ميسي".

وعن رحيل لويس سواريز، قال فونت: "فوجئت برحيل سواريز وبالطريقة التي رحل بها دون وجود بديل له، لسواريز كان هدافاً للفريق".

وعن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق، اختتم فونت تصريحاته قائلاً:"لم نتحدث مع ميسي، تحدثنا مع المقربين منه، ميسي شخص مُحبط، النادي وعده بأنه يستطيع الرحيل متى ما أراد ولم يوفوا بوعدهم، علينا أن نجعله يرى أنه من خلال مشروع جديد يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا".