تعرف على غيابات ليفربول الـ 8 قبل لقاء ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

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قرر الألماني ‏يورجن كلوب مدرب ليفربول تصعّد 8 لاعبين من أكاديمية الريدز لمواجهة الإصابات قبل مباراة الأحد ضد ليستر سيتي، أبرزهم بيلي كوميتيو.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن محمد صلاح لن يشارك أمام أتلانتا، بعد إيجابية مسحته الثانية، بسبب البروتوكول الإنجليزي، الذي ينص على خضوع اللاعب للعزل الصحي لمدة لا تقل عن 10 أيام.

وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح مهدد أيضا بالغياب عن مواجهة برايتون، المقرر لها 28 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد 8 أهداف، بالتساوي مع كالفيرت لاعب إيفرتون، وسون نجم توتنهام، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.